Genoa, sprint finale per abbonarsi

Mancano poco alla dead-line della Campagna Abbonamenti. Alle ore 15 di domenica al Ticket Office del Porto Antico termina la possibilità di aderire, per acquistare i titoli stagionali che valgono per tutte le partite ed eliminano qualunque impiccio. E’ piuttosto sostenuto il via vai presso la rivendita ufficiale del Porto Antico, aperta in orario continuato 10-19, tant’è che quota 18mila è sempre più vicina, anche se non è scontato che possa essere raggiunta.

A mezzogiorno all’appello mancavano 82 abbonamenti. Occorre presentare il modulo, compilato e firmato, per la nuova legge sulla privacy, reperibile sul sito ufficiale o richiedibile in loco. E la Dna Genoa anch’essa ottenibile presso il Ticket Office del Genoa Museum and Store se non già in possesso. Gli abbonamenti non saranno invece acquistabili alle biglietterie dello stadio prima del match con il Bologna (ore 15), valido per la terza giornata di campionato.