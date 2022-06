Genoa, sogno Cutrone per l’attacco in alternativa a Djuric e Coda

Il Genoa sogna un grande colpo in attacco per tornare subito in Serie A.

L’obiettivo principale sarebbe Patrick Cutrone, tornato al Wolverhampton dopo la stagione in prestito all’Empoli in Serie A, ma destinato a non restare in Inghilterra e voglioso di trovare un nuovo club che possa acquistarlo a titolo definitivo e dargli certezze. Sono due le alternative al classe ’98: una porta al richiestissimo Massimo Coda, autore di 42 reti nelle ultime due stagioni con il Lecce in serie cadetta, l’altra invece a Milan Djuric della Salernitana, anche se questi ultimi due nomi sono stati smentiti.