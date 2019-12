Genoa, società chiama a raccolta i tifosi per il Sassuolo

Calare gli elmetti. Tra una settimana parte la prima crociata del 2019.

Per la partita con il Sassuolo, domenica 5 gennaio al ‘Tempio’ (ore 18), è scattata la prevendita limitatamente al Ticket Offce del Porto Antico (chiuso solo il 1° gennaio), in attesa dell’estensione lunedì alle ricevitorie Ticketone e al canale on-line. Ingresso gratuito per gli Under 14 nella Sud e Distinti con le modalità in vigore. E costo dei biglietti abbassati nei settori popolari (Settore 5, Gradinata Sud) e intermedi (Distinti) per chiamare a raccolta il pubblico. Per la sfida con gli emiliani sono disponibili le proposte di ‘corporate’ hospitality ed ‘experience’ prenotabili anche tramite il sito ufficiale.

Prezzi base biglietti Genoa-Sassuolo (*Under 16 tariffa ridotta)

Settore 5 e Gradinata Sud: 15 euro (*10) – Distinti: 20 euro (*10) – Tribuna Inferiore: 80 euro (*40) – Tribuna Superba: 150 euro