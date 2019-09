Genoa, si avvicina turno infrasettimanale con il Bologna

Quinta partita, la terza in casa. Mercoledì alle ore 21 il Genoa torna al Ferraris per la sfida con il Bologna, prossimo al confronto con la Roma. La prevendita è in corso al Ticket Office del Genoa Museum and Store aperto anche domenica e lunedì (10-19), nelle ricevitorie Ticketone, su www.sport.ticketone.it e call center. E’ in vigore la promozione per gli Under 14 ottemperando alle modalità previste, per l’ingresso senza esborso nei settori Distinti e Gradinata Sud. Per gli Under 8 vale la tariffa di 1 euro, pure il giorno della partita, ai botteghini del Ferraris. Questi i prezzi base per la tariffa intera (*ridotto Under 16). Tribuna Inferiore centrale: 100 euro, Distinti: 40 euro (*20), Gradinata Sud e Settore 5: 25 euro (*15), Settore Ospiti: 25 euro (*15).