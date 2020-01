Genoa-Sassuolo, Nicola: Avuto spirito di gruppo

Tutto bene quel che finisce bene. Come no! Una partita da Genoa. Mille emozioni nel giorno del ritorno a Marassi da allenatore. Davanti alla sua Gradinata. Una carica contagiosa quella che Davide Nicola ha trasmesso alla squadra. Una vittoria che riempie il serbatoio di speranze, dopo la riserva sparata negli ultimi tempi.

“Sono tre punti importanti. Abbiamo lavorato in settimana per giocare in verticale nella zona centrale mantenendo l’equilibrio. Il Sassuolo ha una identità precisa e gioca bene. Siamo partiti contratti e con qualche difficoltà ad uscire. Abbiamo fatto fatica nel primo tempo davanti al loro palleggio, nel secondo abbiamo corretto e le cose sono migliorate. Sei occasioni per noi e due per gli avversari si contano alla fine sul piatto della bilancia. Le vittorie aiutano a crederci di più. Lo spirito usato dai ragazzi stasera mi è piaciuto molto. Uno spirito di squadra, un atteggiamento umile. Per salvarsi conta tutto. C’è molto da fare, ma certo questo è un bell’inizio…”.