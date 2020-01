Genoa-Sassuolo, Pandev: Abbiamo avuto carattere e grinta

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Quarta rete in campionato e la prua che, dall’ultima spiaggia o giù di lì, punta di nuovo la linea dell’orizzonte. Una vittoria sofferta, un’altalena di emozioni anche per uno come Goran Pandev che ne ha viste più del diavolo. “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra che ha una identità precisa e gioca un bel calcio. Abbiamo sofferto sino alla fine, dimostrando quel carattere che ci vuole. Il successo del cuore, la gente quando ha iniziato a tifare ci ha dato una bella mano. Speravamo che questo fosse un nuovo inizio, dobbiamo essere bravi a cogliere l’opportunità. Un passo alla volta, questi sono tre punti vitali. Noi vecchietti? Beh, in una stagione difficile come questa l’esperienza serve… Vincere aiuta a crederci di più, abbiamo tanto da lavorare e rimboccarci le maniche”.