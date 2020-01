Genoa-Sassuolo, Favilli: Iniziamo un nuovo campionato

Buon anno Favilli: un assist decisivo, la capacità di entrare subito nel vivo della partita, la forza di trovare alla prima chance la porta avversaria.

Così si è presentato Andrea Favilli pochi istanti dopo essere entrato in campo al posto di Sanabria, un altro protagonista (sicuramente) positivo della prima vittoria rossoblù del 2020. Ora Favilli sorride, si mette alle spalle il recente passato (“non positivo”, dice lui), tiene i piedi per terra e guarda subito avanti. Spiega l’attaccante del Genoa.

“Volevo dare il mio contributo come sempre. Oggi ci sono riuscito, ma tutti e 14 abbiamo giocato una gran partita. Il mister ci ha dato un’impronta diversa; esordire con tre punti è stato fondamentale. Ora la classifica è migliore, quando vinci sei più felice e affronti le partite successive con maggiore serenità. E grazie anche ai tifosi, come sempre. Nel secondo tempo, quando hanno iniziato a cantare, ci hanno dato una grande spinta”. Un anno nuovo, un assist decisivo, una vittoria importante. Un nuovo inizio: “Sì, l’anno nuovo è iniziato nel migliore dei modi, ma sappiamo che è solo un punto di partenza in vista delle prossime sfide”. E l’attaccante toscano chiude commentando il suo assist ed evitando gli eccessi: “Se ho merito sul gol di Pandev? Una percentuale, ma quel che conta davvero è che tutti abbiamo dato l’anima e il cuore. È come se iniziassimo un nuovo campionato”.

