Genoa, Sanabria: Devo essere più cinico in campo

Sanabria sta vivendo un momento positivo nell’attacco del Genoa diventando determinante per la corsa salvezza della squadra rossoblù. E incita i suoi per lo sprint finale.

“E’ sempre molto importante per un attaccante segnare; sono molto contento per questo gol e per aiutare la squadra. Penso comunque che tutta la squadra stia facendo un grande lavoro e non è importante chi segna. L’importante sono i punti e scalare la classifica per raggiungere l’obettivo finale”.

“La fiducia che mi sta dando mister Nicola e questo è molto importante. Quella fiducia che non sentivo negli altri allenatori. Siamo tutti importanti, anche quelli che stanno in panchina”.