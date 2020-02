Il Festival dell’Oriente in Fiera a Genova dal 6 all’8 marzo 2020

La seconda edizione del Festival dell’Oriente di Genova si terrà Venerdì 6, Sabato 7 e Domenica 8 marzo 2020.

Durante questa tre giorni, presso la Fiera di Genova, sarà possibile immergersi nel fascino e nella bellezza del mondo Orientale, che coinvolgerà il pubblico con un’ondata di energia positiva e farà vivere tutte le emozioni che questo evento è in grado di regalare.

Tre i palcoscenici su cui si alterneranno oltre 100 spettacoli, che faranno vivere tutto il folklore di questa terra con bellissimi spettacoli di musica e danza.

Il pubblico potrà entusiasmarsi al ritmo coinvolgente della musica Bollywood, ammirare le movenze sensuali delle ballerine di Danza del Ventre, stupirsi di fronte alle acrobazie della danza dei Leoni sui Pali.

Saranno 300 gli stand che parteciperanno all’evento.

Sarà, così, possibile, passeggiare tra mostre, bazar, stand commerciali, prendere parte a vere e proprie cerimonie tradizionali e gustare la gastronomia tipica tra profumati fiori di ciliegio è solo un esempio di tutto quello che si potrà provare all’interno del Festival.

sono 18 i paesi coinvolti, tra cui Thailandia, Tibet, Giappone, Mongolia, Vietnam, India e Sri Lanka!

Non mancherà il settore dedicato al mito delle Arti Marziali: il pubblico potrà apprezzare performance di maestri ed atleti e prendere parte a seminari di Aikido, Karate, Ju Jitsu, Tai Chi Chuan e tutte le arti marziali Orientali, nonchè seguire interessanti Conferenze, con la presenza di apposite sale per seminari, workshop e dibattiti sulle diverse culture e tradizioni orientali, dall’alchimia alla naturopatia, dalle arti marziali al feng shui, dalla riflessologia alle costellazioni familiari.

Gli organizzatori fanno presente come al ‘Festival dell’Oriente’ non ci sia alcuna probabilità di contrarre il virus, in quanto non ci sono persone o merci provenienti nè dalle aree contagiate, nè dall’estero.

“Partecipare al Festival – spiegano gli organizzatori – è esattamente come recarsi al centro commerciale o al cinema, in termini di rischio. Se cosí non fosse, saremmo i primi a non organizzare questa edizione, per tutelare la nostra salute e quella dei nostri figli”.

Numerosissime anche le novità di questa nuova edizione: decine di attività gratuite a cui tutto il pubblico potrà partecipare, come imparare gli origami giapponesi, partecipare ad un bagno di gong, conoscere le leggende e le storie che si nascondono dietro ai simboli più importanti delle terre d’Oriente.

O ancora, partecipare ad una vera e propria esperienza spirituale che vi porterà a scoprire i riti e le simbologie caratteristici di una spiritualità così diversa dalla nostra. Una nostra guida vi accompagnerà in un tour all’interno del complesso fieristico, per contribuire a donarvi una conoscenza di culture e tradizioni così lontane dalle nostre quanto affascinanti.

saranno ben due i concorsi di questa edizione, in cui i più fortunati che scatteranno la foto o gireranno il video più bello, vinceranno un fantastico premio e, non ultima, ci sarà la possibilità di scattare una foto con tutti i nostri artisti, per non lasciare che il tempo porti via i ricordi più belli di un evento così sensazionale.

La nuova edizione del Festival dell’Oriente di Genova vi aspetta i giorni Venerdì 6, Sabato 7 e Domenica 8 marzo 2020 dalle 10:30 alle 22:00 per un week end all’insegna della gioia, dell’integrazione e della conoscenza e celebrare insieme tutto il bello che questo evento è in grado di regalare.

Costo del biglietto: 13 euro.

Internet: www.festivaldelloriente.net