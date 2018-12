Genoa, Romulo: Contro l’Atalanta vittoria fondamentale

Una di quelle partite in cui i cingoli fanno presa, il motorino resta acceso, i piedi confezionano assist come sul raddoppio di Lazovic. Rewind. Slalom magico di Kouamè, scarico di Hiljemark per Romulo, fendente per Lazovic e zac. Genoa di nuovo in vantaggio. Buona domenica.

“E’ stata una bella azione…” racconta il n° 8 del Grifone al Centro Signorini alla ripresa dei lavori. “Era importante vincere. Riuscirci contro l’Atalanta, una delle migliori squadre del campionato, regala energie importanti per affrontare le restanti partite e chiudere bene l’anno”.

Non c’è tempo per fermarsi. Mercoledì si gioca di nuovo a Cagliari. “Un incontro difficile su uno dei campi più stretti che si trovano in Serie A. Siamo già concentrati su questa trasferta. Dovremo stare attenti, ma possiamo e dobbiamo pensare di scendere in campo per vincerla, per fare bottino pieno e cercare di girare con il massimo dei punti ottenibili in queste due partite. Centrare un successo in Sardegna permetterebbe di affrontare la Fiorentina nelle condizioni ideali per tentare un altro colpaccio. Meglio guardare una partita alla volta…”.