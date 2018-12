Genoa, Prandelli: Abbiamo margini di miglioramento

Buona giornata a tutti. Con la soddisfazione per la prima vittoria sulla panchina del club di calcio più antico in Italia, affidatagli dal presidente Preziosi. Non una qualunque. Forse anche per chi ha avuto l’onore di sedere su quella della Nazionale maggiore. Già, la Storia. Domenica lavorativa per mister Prandelli. “Testa e muscoli. Ho fatto i complimenti ai ragazzi: sono stati bravi a restare sempre in partita. C’è tanto da fare visti i margini di miglioramento, ora è importante continuare su questa strada…” sono alcuni dei concetti ribaditi oggi dal mister rossoblù, un gentleman della specie migliore, nella riunione che ha aperto il programma a Villa Rostan. Un successo che ha riannodato i fili con il passato. L’ultimo firmato in Serie A dall’allenatore di Orzinuovi era stato in un Fiorentina-Udinese 4-1 il 28 marzo del 2010.