Samp, Ramirez: Stiamo maturando sempre di più

«Ho cercato lo scarico, ma non ho trovato nessuno e allora ho provato la giocata, mi è andata bene».

Descrive così la magia che ha portato la Sampdoria al pareggio ad Empoli il suo autore, Gastón Ramírez. Ma c’è fin troppa modestia nelle sue parole: il mancino era veramente alla dinamite e in pochi possono permettersi tiri simili. L’importante, comunque, è che sia stato molto utile.

«Il gol è arrivato in un momento importante – conferma il trequartista -, non potevamo andare sotto all’intervallo, Abbiamo fatto una bella partita e la vittoria è arrivata con merito».

Strada. Dicembre ha portato in dote all’uruguayano due gol e alla Sampdoria più in generale tanti punti. «Siamo maturati – dice il numero 11 -, si vede che abbiamo una migliore gestione delle partite. Fa piacere essere in alto in classifica con gioco, qualità e identità, ma dobbiamo continuare a lavorare. Il campionato è difficile e dobbiamo tenere duro. Abbiamo imparato a giocare fino alla fine senza mollare nulla: siamo sulla strada giusta».