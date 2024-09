Genoa-Roma, al Ferraris alle 12.30: le probabili formazioni

Dopo la sosta per le nazionali, il Genoa di Gilardino torna in campo per il quarto turno di campionato affrontando la Roma. I rossoblù arrivano da una sconfitta casalinga contro il Verona e hanno raccolto finora 4 punti, grazie alla vittoria in trasferta contro il Monza e al pareggio interno contro l’Inter.

La Roma, allenata da De Rossi, sta attraversando un periodo difficile, con soli 2 punti conquistati in tre giornate. I giallorossi hanno subito una sconfitta casalinga contro l’Empoli, pareggiando con Cagliari e Juventus. Al Ferraris sono attesi oltre 30 mila spettatori per questa attesa sfida.

Nei 56 precedenti tra Genoa e Roma giocati al Ferraris, i rossoblù hanno ottenuto 26 vittorie, 17 pareggi e 13 successi della Roma. In totale, sono stati segnati 146 gol: 83 dal Genoa e 63 dalla Roma.

Dove vedere la partita in TV

La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN. Gli abbonati potranno collegarsi al sito ufficiale o scaricare l’app DAZN disponibile per smart TV, smartphone e tablet sia iOS che Android. L’app è inoltre compatibile con Fire TV Stick.

Le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Pinamonti, Vitinha. All Gilardino.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Le Fée, Saelemaekers; Soulé, Dovbyk. All De Rossi.

Arbitra Giua di Olbia, assistenti Dario Cecconi e Andrea Zingarelli, quarto ufficiale Luca Massimi di Termoli, al var Matteo Gariglio di Pinerolo, postazione avar Aleandro Di Paolo.