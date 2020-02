Genoa, ripresa allenamenti domani

“Nulla è stato fatto”. Proprio così. Il mantra recitato in coro nel dopo partita dello stadio Dall’Ara fotografa impietosamente il terzultimo posto.

La miglior serie stagionale in atto non permette di mettere fuori la testa dalla zona retrocessione, anche se cresce la consapevolezza di potersela giocare, sempre nella ricerca della continuità e della crescita delle prestazioni, e la giusta umiltà da tutelare come un panda in estinzione. Dopo il tour de force delle ultime settimane, il tecnico Nicola, rientrato a Genova a bordo della Freccia Rossoblù, ha concesso due giorni di riposo al gruppo. Proseguono gli iter personalizzati solo i giocatori in recupero, in attesa di fare il punto alla ripresa generale di martedì. In vista della partitissima contro la Lazio mancherà l’apporto di Sturaro. Il cartellino rimediato a Bologna gli costerà una giornata di squalifica.