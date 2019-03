Genoa, rifinitura mattutina prima della sfida di Parma

Limature finali in casa rossoblù prima dell’anticipo con il Parma allo stadio Tardini.

Sotto le direttive dei preparatori, in una sala della struttura che ospita il ritiro, i giocatori hanno effettuato il risveglio neuro-muscolare. Semaforo verde per tutti i convocati in attesa che il tecnico Prandelli sciolga le riserve sull’undici di partenza. A nome dei compagni il capitano Mimmo Criscito ha fatto gli auguri di compleanno a Stefano Sturaro, altro prodotto doc del settore giovanile, sceso in campo ieri nel match della Primavera con il Napoli. Il centrocampista di Sanremo, rimasto in Liguria, prosegue il rodaggio sulla via del rientro. Nel Parma due grandi ex. Juraj Kucka ha vestito la maglia del Grifone dal 2011 al 2015 (122 partite di campionato e 9 gol). Luca Rigoni è rimasto dal 2016 al 2018 (72 incontri e 8 reti). Giocatori che hanno sputato sangue per la maglia.