Genoa, rientrati in gruppo Biraschi e Cassata

La settimana del ritorno in attività al centro sportivo di Pegli, nonostante restino altri tagliandi da eseguire prima di ottenere la carta di abilitazione, e tornare così a indossare una maglia in partita. Dopo Cassata ieri, Biraschi oggi. Pima presa di contatto, a margine del lavoro specifico e riabilitante concentrato in corse e palestra, sui prati del centro sportivo per Davide. Qualche palleggio con il pallone. Qualche tocco con i compagni sotto il controllo degli staff medico e tecnico, a partire dal rieducatore e i preparatori. Una bella tacca per il morale, nel percorso che sta sfocerà in quello di riatletizzazione. Iniezione di stimoli per darci dentro.