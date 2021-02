Entella, programma settimanale degli allenamenti

7 giorni fondamentali, in cui i biancocelesti sono chiamati ad affrontare due impegni cruciali in trasferta contro Reggiana e Reggina. Vietato sbagliare. Di seguito il programma completo dei prossimi giorni per i ragazzi di mister Vivarini, a partire da oggi per l’avvicinamento a queste sfide fondamentali per il futuro della stagione.

Martedì 2 febbraio: tamponi ore 13:45; allenamento ore 16:00

Mercoledì 3 febbraio: doppia seduta alle 11:00 e alle 15:30

Giovedì 4 febbraio: allenamento ore 16:00

Venerdì 5 febbraio: allenamento ore 16:00 e tamponi ore 21:00

Sabato 6 febbraio: rifinitura ore 10:30 e partenza ore 16:00

Domenica 7 febbraio: Reggiana-Entella ore 21:00

Lunedì 8 febbraio: allenamento ore 16:00 e tamponi ore 19:00

Martedì 9 febbraio: rifinitura ore 10:30 e partenza ore 14:30

Mercoledì 10 febbraio: Reggina-Entella ore 19:00