Genoa, restano 2 mila tagliandi per la Juve

Andatura al galoppo. Senza rischio di rottura sul rettilineo finale. I dati della prevendita per la partita con la Juventus s’impennano giorno dopo giorno. Dopo Gradinata Nord, Distinti e Settore Ospiti, pure le scorte di Tribuna Inferiore Numerata e Settore 5 sono esaurite. Restano circa 2mila biglietti di Gradinata Sud a disposizione, per chi non volesse perdersi una partita come questa. Non esistono restrizioni alla vendita anche per i residenti nella regione Piemonte. I titoli di accesso sono acquistabili al Ticket Office del GMS in via al Porto Antico 4, nelle ricevitorie Ticketone e sul sito www.ticketone.it. La tariffa Dna Genoa è riservata ai titolari di tdt del Grifone che non abbiano sottoscritto l’abbonamento per il corrente campionato.

Prezzi Base: I (Tariffa Intera) – D (Dna Genoa) – U.16 (Under 16)

Gradinata Sud / I: 35 euro – D: 25 euro – U: 15 euro