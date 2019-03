Benevento-Spezia, Marino: Vogliamo voltare pagina

Dalla sala stampa del “Picco”, il tecnico aquilotto Pasquale Marino suona la carica alla vigilia della sfida del “Vigorito”: “Nell’ultimo periodo abbiamo vissuto un leggero calo, pagando le partite ravvicinate e gli infortuni, che hanno condizionato la gestione del turnover, situazioni che ci hanno fatto vivere una flessione dal punto di vista delle prestazioni.

In questi giorni abbiamo lavorato molto bene, con la mentalità giusta per ripartire e riproporre prove importanti come quella offerta contro il Livorno, pertanto domani sono convinto che la squadra non deluderà.

Ultimamente anche gli episodi non hanno girato a nostro favore, ad ogni minimo errore siamo stati puniti, quindi dovremo cercare di limitarli al limite, cercando di mettere in campo un atteggiamento sbarazzino, ritrovando quella serenità e quella fiducia in noi stessi che nelle ultime uscite ha un po’ vacillato.

Quando si giocano tante partite ravvicinate si rischia di perdere un po’ di lucidità e questo è accaduto soprattutto nella gara con il Padova, cosa strana per noi, che durante tutto l’arco della stagione abbiamo dimostrato grande capacità nel mantenere gli equilibri: non siamo lo Spezia visto nelle ultime due gare e vogliamo dimostrarlo.

Benevento società di spessore, retrocessa dalla Serie A e che ha costruito una formazione ambiziosa, un organico forte per provare a risalire immediatamente; Bucchi ha a disposizione tante alternative di qualità ed è bravo ad alternarle con intelligenza, senza mai perdere gli equilibri, ma in settimana abbiamo lavorato con grande concentrazione e ci faremo trovare pronti, a prescindere da chi i campani faranno scendere in campo.

La nostra Primavera? Ieri ho assistito a Milan-Spezia, è stata una partita piacevole e ai ragazzi di mister Pierini è mancato soltanto il risultato, perchè la prestazione c’è stata ed hanno dimostrato grandi qualità”.