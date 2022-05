Genoa, record di tifosi per salutare la serie A

Quasi 16mila titoli di accesso già staccati. Si va verso il record stagionale di presenze per l’ultima partita con il Bologna. Si gioca sabato alle 17:15. E se le biglietterie del “Ferraris” rimarranno chiuse il giorno della gara, i biglietti scontatissimi (2 euro in Gradinata, 5 euro nei Distinti) potranno ancora essere acquistati online, nelle ricevitorie Ticketone autorizzate, oltre che al Ticket Office del Genoa Store in via XII Ottobre 43r (aperto dalle 10 fino a sera con orario continuato). Bandiere alle finestre in città. L’orgoglio del popolo rossoblù è pronto a esplodere pure dopo la partita. Un corteo partirà fuori dalla Nord verso piazzale Kennedy. Lì saranno allestiti gli stand gastronomici per un autentico happening.