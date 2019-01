Genoa, Radu tra i giovani portieri più promettenti

Tempo di bilanci, da qui non si scappa, a cavallo tra la chiusura del vecchio e l’apertura del nuovo anno. Secondo i report pubblicati dalla Uefa per segnalare i 50 giovani più promettenti emersi nei principali campionati europei, Andrei Radu è tra i talenti che meritano di essere seguiti con maggiore attenzione nel 2019.

Il rendimento del capitano dell’Under 21 rumena, qualificatasi anche grazie alle sue parate per l’Europeo in programma a giugno, è cresciuto di giornata in giornata. Picchi elevati soprattutto in coincidenza delle non poche sfide in cui è stato decisivo, come nella recente partita con l’Atalanta in cui ha parato un rigore a Ilicic.