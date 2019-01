Genoa, Romero Nella top 11 dei talenti U21 Uefa

Un riconoscimento dietro l’altro. Come i bei voti che fioccano in pagella per il giovane difensore Cristian Romero.

Talentuosissimo calciatore pescato nel Belgrano dal presidente Preziosi, autore di altri colpi in passato in Argentina che hanno fatto le fortune del club rossoblù. Classe 1998. Doti atletiche, fisiche, tecniche e caratteriali, il centrale del Grifone è stato inserito, secondo i report stilati dalla Uefa, tra i migliori giovani saliti alla ribalta nel campionato di Serie A Tim dopo il girone di andata. Lanciato da mister Juric nella sfida pareggiata in casa della Juventus, Cristian è divenuto un pilastro della difesa, togliendosi pure la soddisfazione di segnare contro l’Udinese.