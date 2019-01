Savona, ripresi i lavori ieri in vista del Borgaro

Ieri sono riprese le attività della squadra dopo i due giorni di stacco per il capodanno.

I ragazzi e lo Staff si sono ritrovati in centro per pranzare tutti insieme, per poi spostarsi al Bacigalupo per il primo allenamento del 2019.

Per riprendere il ritmo tanto lavoro con la palla e percorsi orientati per i giocatori di movimento, sotto l’attenta super visione del Preparatore Tito Montorsi e dei collaboratori Tecnici Massimiliano Marzano e Massimiliano Fornari.

Anche i portieri, con Mister Fabrizio Casazza, hanno svolto un lavoro di ripresa con esercizi aerobici.

Domenica 6 gennaio, alle ore 14.30, riprenderà il campionato con la trasferta sul campo del Borgaro Nobis.