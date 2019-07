Genoa, Radu: Questa stagione vogliamo divertirci

Et voilà, le jeux sont fait! Dov’eravamo rimasti? Eccolo di nuovo tra i pali dopo il primo scorcio di estate: “la più bella di sempre”. Evviva l’entusiasmo e… la gioventù. Il mattone della salvezza. Quindi il terzo posto all’Europeo U.21. “Ho provato un sentimento unico con la Romania in quei giorni. Eravamo i soli a credere di poter arrivare sino in fondo…”. Lo aspetta un futuro luminoso come il colore dei capelli. “Sono felice. Se lo scorso anno sono migliorato tantissimo tecnicamente, lo devo al lavoro con i preparatori Scarpi e Raggio. Come dal giorno alla notte. Quello che fai in allenamento, lo ritrovi poi in partita. Non esistono segreti. In difesa siamo rimasti gli stessi, e i nuovi si stanno integrando nel gruppo. Il mister per prima cosa è una grande persona, in campo sa cosa fare e il modo per ottenerlo. Nessuna promessa. Dico solo che vogliamo divertirci insieme ai tifosi”.