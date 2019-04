Genoa, Radu protagonista di parate a Napoli

Vicini a vincere. Capaci di non perdere grazie alla prestazione del collettivo e alle parate di Andrei Radu. Il portiere rumeno, tra i protagonisti all’Europeo U.21 che si aprirà tra pochi mesi, ha compiuto alcuni interventi decisivi nel finale del primo e secondo tempo. E’ stato lui a sigillare il pareggio al San Paolo. E a spingere il gruppo oltre la soglia della sofferenza, in inferiorità per oltre un’ora di gioco. In tutto sono state otto le parate, è il suo record in questo campionato. In nessun altro incontro infatti il classe ‘97 si era dovuto spendere di più, complice la pericolosità degli avversari sotto porta e il periodo di grazia che sta attraversando.