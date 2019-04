Voltri televisiva con la serie Petra trasmessa su Sky

Oggi pomeriggio la spiaggia di Voltri, estrema delegazione del ponente genovese, si è trasformata in un set cinematografico. “Petra” è la storia di una detective nata dalla fantasia della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett che, grazie a questo personaggio ha avuto un enorme successo di pubblico, vendendo in Italia oltre un milione e mezzo di copie. Petra, interpretata da Paola Cortellesi, notissima al grande pubblico per pellicole di successo e per altrettante trasmissioni televisive, è una ispettrice della squadra mobile di Genova che, coadiuvata dal vice ispettore Antonio Monte (interpretato da Andrea Pennacchi, acclamato attore teatrale prestato al cinema ed alla televisione) si trova ad affrontare i casi più disparati, con decisione e risolutezza.

Il cast è diretto da Maria Sole Tognazzi, affermata regista che vanta tra i premi vinti il Nastro d’Argento come miglior regista esordiente. La troupe è impegnata nelle riprese in giro per la città e lo sarà fino al completamento della fiction.

Oggi il cast ha girato diverse scene sulla spiaggia di Voltri che diventa così involontaria protagonista dell’opera, assieme ad altri scorci del capoluogo ligure. La serie tv “Petra” sarà disponibile prossimamente su “Sky”.

Già molti genovesi hanno manifestato curiosità per il lavoro della regista Tognazzi, sia per i contenuti ma anche per l’immagine che arriverà sul piccolo schermo della loro città. (Foto di Lisa Polleri)

Roberto Polleri