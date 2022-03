Genoa, quasi 2 mila biglietti venduti per la trasferta di Verona

E’ proseguita anche oggi, con modalità online e nelle ricevitorie Vivaticket, la prevendita per il posticipo di lunedì allo stadio Bentegodi (ore 18:30) del Genoa.

E’ già stato polverizzato il contingente di 1700 titoli di accesso messi inizialmente a disposizione dei supporter genoani per la “Curva Nord Ospiti”. Una quindicina i pullman già allestiti dai club al seguito nella trasferta. L’acquisto dei tagliandi, da disposizioni delle autorità, è limitato per i residenti nella provincia di Genova esclusivamente al settore ospiti. Non saranno in vendita alle biglietterie dello stadio il giorno della partita.