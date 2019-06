Genoa, punto sul mercato: il ballo delle punte

Prime strategie di mercato per il Grifone che vuole farsi trovare pronto in attesa di dipanare ogni dubbio in merito alla propria guida tecnica.

Il primo confermato è Christian Kouame, così come Andrea Favilli e probabilmente Gianluca Lapadula. Incerto invece il futuro di Goran Pandev e soprattutto quello di Antonio Sanabria. Il rendimento del paraguayano è stato nettamente al di sotto delle aspettative e il Genoa, nonostante un altro anno di prestito già concordato, proverà a piazzarlo altrove per sostituirlo con Eddie Salcedo di rientro in prestito.

Per il macedone il discorso è diverso e riguarda l’età avanzata del macedone che potrebbe spingerlo verso campionati meno stressanti.

