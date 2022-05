Genoa, promozione per i tifosi per l’ultima di A contro il Bologna

Per la partita del Genoa con il Bologna di sabato 21 maggio (ore 17:15), i biglietti sono acquistabili online , nelle ricevitorie Ticket One abilitate e al Genoa Store di via XII Ottobre 43r (orario continuato 10-19).

PRIMA FASE – Biglietti Gradinata Nord per Abbonati Gradinata Nord 2019/20 – da martedì 17 maggio ore 12 a mercoledì 18 maggio ore 19 / Vendita Libera Gradinata Sud, Distinti, Tribuna e Settore Ospiti

I biglietti per gli abbonati di Gradinata Nord 2019/20 sono acquistabili in prelazione al Genoa Store, sul sito https://genoacfc.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate. Contestualmente avrà inizio la vendita libera dei tagliandi per gli altri settori (Distinti, Gradinata Sud, Tribuna)

SECONDA FASE – Vendita libera eventuali giacenze Gradinata Nord: da giovedì 19 maggio ore 10.

Una volta selezionato l’evento Genoa-Bologna sul sito https://genoacfc.ticketone.it occorre inserire nel codice promozionale (simbolo lucchetto) il numero di tessera DNA associato alla stessa (inizia con 022) anche se questa risulti scaduta e non sia stata rinnovata.

In fase di pagamento è possibile beneficiare dell’eventuale voucher di rimborso richiesto per le partite non usufruite nella stagione 2019/20.

I biglietti del settore ospiti sono in vendita sul sito https://genoacfc.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate.

Prezzi base

Gradinata Nord e Sud: 2 euro

Distinti: 5 euro

Tribuna Inferiore: 19 euro (9 euro U16)

Tribuna Superba: 40 euro

Settore Ospiti: 10 euro (5 euro U16)

Promozione Under 14 in Gradinata Sud: per ogni biglietto intero acquistato al Genoa Store, 1 biglietto omaggio U14

Attenzione: i bambini di qualsiasi età devono essere muniti di biglietto di accesso.

DIVERSAMENTE ABILI

I portatori di handicap 100% deambulanti e non deambulanti possono richiedere un tagliando del settore Distinti 1° anello 101 e 108 (fino ad esaurimento dei posti) recandosi al Ticket Office di Via XII Ottobre 43r. L’accompagnatore, se espressamente indicato nel certificato d’invalidità, può acquistare un tagliando al prezzo di 5€ per il medesimo settore. Alla persona diversamente abile è richiesto di presentarsi ai varchi d’ingresso munita di biglietto e documento d’identità in corso di validità.