Firmato accordo Porto di Genova e operatore portuale Emirati Arabi

Porto di Genova: firmato un accordo di collaborazione con il principale operatore portuale degli Emirati Arabi.

Gli obiettivi del Memorandum of Understanding siglato dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, e da Simon Pituot, Trade and Transformation, Group Supply Chain & Logistics Director di DP World, il principale operatore logistico portuale degli Emirati Arabi sono volti a realizzare la collaborazione per lo sviluppo della filiera trasportistica, logistica e industriale del sistema portuale.

Gli obbiettivo del nuovo accordo sono i seguenti:

“Svolgere attività a supporto dello sviluppo della rete dei porti; dei terminal retroportuali, di zone logistiche e industriali, di centri servizi e soluzioni per l’autotrasporto, gestire i magazzini, condividere best practice e lavorare per l’istituzione di un corridoio internazionale multimodale logistico, anche attraverso l’analisi comparata di Port Community System.”

«Questo Memorandum – ha dichiarato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria – è uno dei più importanti frutti della missione istituzionale a Dubai, quando con il presidente Signorini abbiamo visitato i vertici di DP World, il principale terminalista della zona degli Emirati con 22 milioni di contenitori movimentati ogni anno e una catena logistica straordinaria. In quel contesto erano state approfondite le opportunità di collaborazioni future, che oggi si concretizzano in un documento strategico per la crescita e lo sviluppo di questo scalo».

Migliorare la connettività e sviluppare i traffici portuali.

Come sottolineato dal presidente dell’AdSP Signorini, DP World è specializzata nell’integrazione con gli inland terminal. Terzo operatore mondiale, è uno dei maggiori fornitori di servizi di supply chain e logistica a livello globale, con una presenza in 69 Paesi ed è un importante facilitatore del flusso commerciale internazionale.

«Come sesto porto gateway europeo – ha aggiunto Signorini – abbiamo grande interesse a migliorare la connettività tra i nostri scali portuali e gli inland terminal. Avere un partner di grande esperienza internazionale come DP World rappresenta una opportunità importante per completare la catena logistica e dare ulteriore sviluppo ai nostri traffici».

Simon Pitout, Trade and Transformation Director for Group Supply Chain & Logistics at DP World, ha sottolineato come ci sia un enorme potenziale da sviluppare e integrare nelle infrastrutture logistiche e commerciali di Genova così da favorire enormi vantaggi economici. Attraverso questo Memorandum of Understanding DP World potrà condividere la propria competenza nella creazione di soluzioni più intelligenti, efficienti, sostenibili e innovative nella logistica end-to-end per esplorare modi in cui supportare Genova a massimizzare la sua posizione strategica e aumentare i flussi commerciali a livello nazionale e nel territorio circostante.

«Il nostro aeroporto è un anello della catena logistica ligure, impegnato a fornire i servizi di accessibilità aerea a beneficio delle realtà produttive del territorio; il Porto di Genova – ha commentato Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova –. I nostri complimenti all’ Autorità di Sistema Portuale, che con questa firma sancisce un rapporto di collaborazione strategica con uno dei principali protagonisti mondiali del trasporto marittimo, foriero di ricadute positive per la città e per tutti gli operatori economici del settore». ABov