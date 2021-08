Genoa Primavera, partenza per il ritiro di Tavarone

Valigie pronte per la rappresentativa Primavera, attesa dal ritiro pre-campionato che svolgerà a Tavarone, in Liguria, dal 4 al 14 agosto. Lo stesso impianto (campo a undici, da calcetto, palestra e piscina) che aveva ospitato il ritiro di due anni fa, sempre sotto la guida del tecnico Luca Chiappino. Dopo le visite, i test atletici e i primi allenamenti sostenuti al ‘Gambino’ di Arenzano, la comitiva è pronta a puntare verso levante. Due le amichevoli già fissate, una terza è in via di definizione con gli ultimi dettagli. Il 7 agosto la squadra disputerà un match contro il Segesta (seconda categoria), mentre l’11 un altro con il Campomorone Sant’Olcese (Eccellenza). L’inizio è sempre fissato alle 17.