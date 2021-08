Libri | In edicola “Il fantastico mondo di Dino & Magorilla” dell’illustratrice genovese Paola Signorini

Un libro dedicato ai bambini, quelli della scuola materna e quelli di prima elementare. E’ questo “Il fantastico mondo di Dino & Magorilla” fascicolo che potete trovare in tutte le edicole della Liguria al 4 agosto 2021, curato e realizzato dall’illustratrice e pittrice genovese Paola Signorini.

Siamo andati a trovarla nella sua casa di Quinto, e ci ho parlato di come è nato questa opera per i nostri piccoli amici.

-Paola, ci racconti come è nato “Il fantastico mondo di Dino & Magorilla”…

“Devo dire che l’idea è partita dalla mia famiglia: provare a creare un qualcosa dedicato ai bambini, vista anche la mia passione per il disegno e la pittura. Così si è pensato di inventare questa storiella, e devo dire che i miei due figli bambini sono stati fonte di ispirazione, visto che a loro piace il mondo della magia”.

-A chi è rivolto questo lavoro?

“E’ rivolto ai bambini ovviamente, con una fascia di età dall’asilo sino alla prima elementare”.

-Ci parla brevemente della storia e dei suoi personaggi principali?

“Certamente. La storia è ambientata nella foresta, precisamente in Africa Centrale; i protagonisti sono un piccolo gorilla al quale piace fare il maghetto, e che poi scopre di esserlo sul serio, grazie ad una bacchetta magica con cui riesce realmente a fare magie e incantesimi. E in una di queste magie fa comparire un grande uovo dove dentro c’è un piccolo di Dinosauro. E quando l’uovo si schiude questo dinosauro pensa lui sia la sua mamma! Per farla breve poi i due diventano molto amici, ed insieme incontrano tanti altri animali della foresta, con le stelle legate alle vicende di questi personaggi. Una cosa molto importante – spiega Paola Signorini – è che i piccoli lettori possono interagire, perché alla fine del libro ci sono alcune pagine bianche dove i bimbi possono creare delle nuove storie”.

-Ha scelto animali diversi dai soliti, un serpente ed un gorilla. Perché?

“Sì, perché il messaggio che vogliamo trasmettere è che non si deve guardare tanto alla bellezza esteriore ma ovviamente a quella interiore. Poi il fatto che Dino e Magorilla siano cuccioli li rende già più graziosi, carini agli occhi della gente; i bambini in particolare apprezzeranno il loro buon carattere, la loro amicizia e i loro valori che li rendono belli diciamo agli occhi di tutti. Ed i bambini possono quindi interagire e colorare: nelle pagine affiancate quella a sinistra è a colori, quella a destra, identica in bianco e nero, a loro disposizione”.

-Con questo lavoro lei ritorno nel mondo della pittura e del disegno dopo molto tempo…

“Verissimo; mi è sempre piaciuto dipingere e disegnare; mi sono fermata per scelta per qualche anno per fare la mamma, ma adesso che i miei figli sono cresciuti è arrivato il momento di rimettermi in gioco; la prima occasione è stata questo libro”.

-Lei ha dipinto anche quadri di valore…

“Ne ho realizzati parecchi – spiega l’artista schernendosi un po – devo dire con piacere con un certo successo”.

-Dove si può trovare il libro?

“Il fantastico mondo di Dino & e Magorilla” si può trovare in tutte le edicole da mercoledi 4 agosto; poi a settembre sarà probabilmente possibile trovarlo anche nelle scuole e gli asili; la nostra idea è lanciarlo nel suo ambiente naturale!”.

-Ha qualche dedica o ringraziamento particolare da fare?

“Sicuramente dico grazie alla mia famiglia, a mio marito che mi ha supportato e… sopportato – ride l’autrice – ed i miei figli, visto che sono stata in questo periodo meno presente. Un ringraziamento all’editore ed al mio Maestro di pittura Guido Zibordi, professore all’Accademia di Belle Arti; in questi anni mi ha aiutato tantissimo e seguito”.

Quindi, grazie per l’intervista a Paola Signorini ed al suo fantastico mondo di Dino e Magorilla.

Ricordiamo che l’editore è il genovese Gianni Di Vincenzo, ed il prezzo invece è molto contenuto, soltanto Euro 6,90.

Che aspettiamo a correre in edicola?

FRANCO RICCIARDI