Genoa, Preziosi: Mai più questa sofferenza

Enrico Preziosi ha commentato a caldo la salvezza conquistata a Firenze dopo novanta minuti di terrore.

“Non voglio passare un altro anno così, al di là delle responsabilità che uno ha come presidente. Mi dispiace per la sofferenza dei tifosi. Prometto di non ripetere più un torneo così”. Sulla cessione della società: “Se ci fosse qualcuno più capace abbia mezzi sufficienti la società è a disposizione. La voce del presidente del Leeds? Una bufala anche questa”.

Infine una chiosa sulla rottura ormai insanabile con la tifoseria: “A me dispiace ci sia una rottura. Non sono mai insanabili però le rotture. Siamo ad un livello che non mi aspettavo”.