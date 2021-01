Genoa, Preziosi conferma trattative per la cessione

Il Presidente del Genoa Preziosi conferma le trattative per la cessione della società.

“Il Genoa? Spero che ci sia qualcuno in grado di fornire maggiori garanzie per quello che è stato il mio operato: perché si fanno un sacco di sacrifici per mantenere una squadra in Serie A e questo pochi lo sanno. Sono 18 anni che sono a Genova. C’è sempre un momento per iniziare e uno per finire. Il problema è sempre a chi lasci: finora gli interlocutori sono stati poco credibili – ha spiegato l’attuale presidente rossoblù -. Quello che succederà tra poco, qualche settimana, spero possa esserci una trattativa che dia soddisfazione a chi cede e soprattutto a chi arriva”