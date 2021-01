Genoa-Bologna, Ballardini: dobbiamo migliorare ancora

Ballardini commenta la vittoria del suo Genoa contro il Bologna ieri sera la Ferraris.

“Gli avversari forse credono che non siamo così bravi. Non abbiamo fatto una buona partita su un campo così e contro una squadra forte come il Bologna. Non abbiamo concesso loro occasioni. Ma il Genoadeve fare molto di più. Il nostro merito sta nell’attenzione, nella serietà e nell’impegno. La serenità è una conquista, è una conseguenza di ciò che facciamo. Forse è stata la nostra gara meno bella, dobbiamo migliorare e curare il possesso palla, gestire meglio. Per tanti minuti la palla ce l’hanno gli altri, quando l’abbiamo noi bisogna avere personalità e soluzioni. Il Genoa deve essere bravo a difendere ma anche quando ha la palla tra i piedi. Pigrizia? Non so cosa s’intenda, corriamo più degli avversari ma andiamo a fiammate”.