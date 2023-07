Genoa, prevendita per le amichevoli in Val di Fassa

Sono disponibili online, così come a Moena, i biglietti di Tribuna per assistere ai test che il Genoa sosterrà sotto le Dolomiti.

L’APT della Val di Fassa, a cui spettano i diritti di biglietteria, ha fissato in € 15 il prezzo della tariffa intera, mentre € 10 per gli Under 12 fino ai sei anni. In caso di esaurimento dei posti in Tribuna, saranno reperibili dotazioni per l’opzione prato.

Genoa-Fassa Calcio: Link

Genoa-Wsg Tirol: Link

Genoa_Venezia: Link

Nei prossimi giorni, con apice nel fine settimana per l’amichevole di inizio, è atteso in Fassa il grosso della tifoseria. Famiglie, giovani, anziani. Ma anche i club che organizzano ogni anno il trasferimento per i propri soci. Il negozio del Genoa Village è preso d’assalto per gli acquisti di maglie e gadget. Il ritiro estivo è partito con il piede giusto.