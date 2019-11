Genoa, prevendita per la trasferta di Ferrara

E’ scattata la prevendita settore ospiti per la partita con la Spal che segnerà la ripresa del campionato.

L’incontro è in programma lunedì 26 novembre con inizio alle 20:45. Nonostante la collocazione feriale, la tifoseria seguirà in buon numero la squadra. Pullman sono stati allestiti da diversi club tra cui Figgi do Zena, Amt e Oregina. I tagliandi sono reperibili on-line e nelle ricevitorie del circuito Vivaticket. Nella giornata di mercoledì la prevendita, che terminerà domenica alle 19, sarà possibile a partire dalle 12 per motivi tecnici. Non sussistono restrizioni. Prezzi: € 32 intero – € 22 ridotto Donna/Over 65/ Under dal 01/01/2004 in poi – € 14 Ragazzi nati dal 01/01/2007 (solo nei punti vendita, non online).