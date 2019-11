Pallanuoto, A2M Nord: risultati della prima giornata

Prima giornata del 26esimo campionato di serie A2 maschile. Seguono tabellini e commenti degli incontri del girone nord.

A2 maschile

1^ giornata – sabato 16 novembre

Girone Nord

VELA NUOTO ANCONA-ZERO9 ROMA 15-8

VELA NUOTO ANCONA: E. Bartolucci Donati, V. Lisica 2, M. Pugnaloni, S. Pantaloni, G. Baldinelli, R. Pieroni 3, M. Milletti 2, F. Alessandrelli, T. Milletti 1, D. Bartolucci 3, G. Sabatini, D. Cesini 2, A. Pierpaoli 2. All. Pace

ZERO9 ROMA: A. Giannotti, S. Viglialoro, A. Ziantoni, M. Perna 1, D. Bogni 2, G. Capezzone De Joannon 1, A. Spinelli 2, N. Micucci, F. Patti 1, A. Bernacchia, A. Salvi, G. De Stasio, P. Lijoi 1. All. Fonti

Arbitri: Bonavita e Barletta

Note: parziali 5-4, 2-3,1-1, 7-0. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Vela Nuoto Ancona 2/9 + 1 rigore e Zero9 Roma 2/7 + 1 rigore. Spettatori 300 circa.

Cronaca. Tutto facile per la Vela Nuoto Ancona che batte 15-8 la Zeronove. I capitolini tengono fino all’8-8 di Milletti e Capezzone. Nell’ultimo periodo lo strappo veemente dei marchigiani con un 7-0 di parziale firmato dalla tripletta di Bartolucci, dalla doppietta di Pieroni e dalle reti di Milletti e Lisica per il 15-8 finale.

President Bologna-LavagnaA 90 9-9

PRESIDENT BOLOGNA: L. Mugelli, C. Campolongo 1, Orlandini S., A. Baldinelli 2, M. Moscardino 1, Dello Margio M., F. Marciano 1, F. Belfiori, T. Turchini 1, Kadar B. 1, E. Cocchi, D. Parisi 1, R. De Simon 1. All. Risso.

LAVAGNA 90: A. Gabutti, F. Cimarosti, F. Luce, M. Pedroni 1, L. Pedroni, L. Bianchetti, G. Cotella 1, F. Agostini, F. Cotella, Cimarosti F. 1, E. Menicocci 3, L. Magistrini 1, A. Casazza 2. All. Martini.

Arbitri: Rotondano e Magnesia.

Note. Parziali: 4-2 1-3 3-1 1-3. Usciti per limite di falli Dello Margio (B) e Magistrini (L) nel terzo tempo; Cocchi (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: President Bologna 3/12 + un rigore; Lavagna 90 4/17 + 2 rigori (uno parato da Mugelli). Spettatori 150 circa.

Cronaca. Prsident Bologna e Lavagna 90 si dividono un ponto a testa nella prima di campionato. Dietro di tre gol a inizio secondo periodo (5-2), la Lavagna recupera con le marcature in successione di Casazza, Pedroni e Cimarosti per il 6-5 di inizio terzo tempo. La formazione di Risso, nei successivi sette minuti di gioco, ribalta nuovamente il risultato con De Simon, Moscardino, Kadar e Campolongo. Decisivo il break di tre reti sul finale – due volte Menicocci e Cotella – che chiude l’incontro in parità.

San Donato Metanopoli Sport-Reale Mutua Torino 81 Iren 19-8

SAN DONATO METANOPOLI SPORT: Ferrari, Ciardi, A. Brambilla Di Civesio 6, Susak 1, A. Di Somma 5, Baldineti 1, Caravita, F. Brambilla Di Civesio 4, De Campo, Busilacchi Gobbi, N. Gitto 2, Mellina Gottardo. All. Mammarella

REALE MUTUA TORINO 81 IREN: Aldi, Federici 1, Cialdella 1, Azzi 1, Maffe’, Oggero 1, Audiberti, Vuksanovic 3, Capobianco, G. Novara, Ronco, Gattarossa 1, G. Costantini. All. Aversa

Arbitri: Minelli e Iacovelli

Note: parziali 2-2, 5-2, 6-2, 6-2. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Metanapoli 6/8 + 5 rigori e Torino 2/7 + 1 rigore. Spettatori 250 circa.

Cronaca. Miglior debutto non poteva esserci in A2 per la San Donato Metanopoli che supera 19-8 la Reale Mutua Torino 81 Iren. I sabaudi tengono fino al 3-3. Poi i due deteriminanti break dei lomabrdi: Gitto, Baldineti e Alessandro Brambila con una doppietta firmano il 6-3; e successivamente Francesco Brambilla e Alessandro Di Somma con due reti il decisivo 9-4 che indirizza definitivamente il match.

Crocera Stadium-Sportiva Sturla 8-10

CROCERA STADIUM: G. Graffigna, G. Pedrini 2, M. Giordano 4, R. Ramone 2, L. Kovacevic, E. Colombo, D. Ferrari, F. Corio, F. Ferrero, L. Dellepiane, S. Figini, M. Manzone, A. Fulcheris. All. Campanini.

SPORTIVA STURLA: F. Ghiara, N. Priolo, F. Dainese 2, T. Vergano, M. Dufour, L. Bisso, M. Cappelli 2, I. Degl’innocenti, Villa S. 2, F. Giacobbe 1, R. Giusti 1, Cognatti-mele A., Gilardo M. 2. All. Ivaldi.

Arbitri: Sponza e Savino.

Note. Parziali: 1-3 2-2 3-3 2-2. Espulso per proteste Giusti (S) nel quarto tempo. Usciti per limite di falli Ferrari(C), Priolo e Giusti (S) nel terzo tempo; Pedrini (C), Cognatti e Villa (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Crocera Stadium 3/16 + due rigori; Sportiva Sturla 4/14 + un rigore. Spettatori 100 circa.

Cronaca. Comincia con tre punti in trasferta la Sportiva Sturla che supera 10-8 la Crocera Stadium, in una partita mai in discussione: gli ospiti mantengono sempre la testa del punteggio. I ragazzi di Ivaldi, avanti 8-4 a metà terzo quarto, vedono il rientro dei padroni di casa che con la doppietta di Giordano e la rete di Pedrini si portano sul -1 a inizio ultima frazione. Le marcature di Giacobbe e Dainese ( a 36″ dalla sirena conclusiva) mettono, però, in banca il risultato. Miglior marcatore dell’incontro è Giordano, che tenta di trascinare i suoi mettendo a sengo quattro reti.

Spazio R.N. Camogli-R.N. Arenzano 10-7

SPAZIO R.N. CAMOGLI: L. Gardella, A. Beggiato 4, A. Iaci, E. Rossi, G. Guidi, A. Cambiaso 1, F. Foti, L. Barabino, G. Cocchiere, N. Gatti 1, F. Licata, A. Cuneo 1, E. Caliogna 3. All. Temellini.

R.N. ARENZANO: A. Damonte, Mantero, S. Robello, S. Lottero, Bruzzone 4, Y. Messina 1, L. Rasore, P. Piccardo, Ghillino, Del Vecchio, R. Ieno 2, M. Damonte, M. Musiello. All. De grado.

Arbitri: Severo e Giacchini.

Note. Parziali: 3-1 3-2 3-4 1-0. Uscito per limite di falli Cuneo (C) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: RN Camogli 2/6 + un rigore; RN Arenzano 1/5 + un rigore. Spettatori 250 circa.

Cronaca. Nel derby ligure la RN Camogli batte la RN Arenzano 10-7; decisivo il break di tre reti – doppietta di Caliogna e Cuneo – all’inizio dell’incontro. Avanti 6-2 a metà secondo tempo la formazione di Temellini vede rientrare l’Arenzano con le reti di Ieno e la doppietta di Bruzzone fino al 6-5 di metà seconda frazione. Caliogna e Beggiato ribadiscono il vantaggio portandosi sul +3. Le squadre avanzano punto a punto fino al 10-7 conclusivo.

Como Nuoto Recoaro-Bogliasco 1951 7-12

COMO NUOTO RECOARO: F. Viola, Bet F. L., De Simone E., F. Lepore, I. Zanetic 1, A. Bianchi, M. Beretta, G. Gennari, G. Cardoni 1, J. Pellegatta 1, A. Bulgheroni 2, M. Fusi 2, Garancini D. All. Zimonjic.BOGLIASCO 1951: F. Di Donna, E. Percoco, Tamburini, G. Guidaldi 1, Congiu Giovanni, Mauceri, A. Bottaro 1, M. Monari 4, G. Boero 1, E. Sciallero 1, D. Puccio 3, A. Canepa 1, Congiu Giosue’. All. Magalotti.Arbitri: Petraglia e Guarracino.Note: parziali: 4-2 2-4 1-4 0-2 Nel primo tempo a 7.48 Fusi (C) fallisce un rigore (traversa). Usciti per limite di falli: Cardoni (C) nel secondo tempo, Pellegatta (C) e Percoco (B) nel terzo tempo, Boero (B), Bulgheroni (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Como 4/12 + un rigore, Bogliasco 7/13 + un rigore Spettatori: 250.

Cronaca: Il Bogliasco mette in cassaforte i primi tre punti della stagione battendo in trasferta Como nuoto 12-7. Speculare il risultato dei primi due tempi, il primo a favore dei padroni di casa che si portano sul 4-2 con il poker firmato Fusi, Bulgheroni, Zanetich e Pellegatta, subito replicato nel secondo parziale dai liguri. Nel terzo tempo gli ospiti prendono il largo con le reti di Guidaldi, Monari, Canepa e Bottaro, che li porta sul +3. Sul finale la doppietta di Monari e Sciallero (Bogliasco) chiude l’incontro.