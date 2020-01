Genoa, prevendita per la trasferta di Coppa contro il Torino

Settimana con doppia partita dopo questa che vede il Grifone affrontare domenica a Marassi il Sassuolo. Giovedì 9 gennaio allo stadio Grande Torino (ore 21:15) la squadra sarà impegnata con i granata negli ottavi di Coppa Italia sorteggiati in trasferta. In gioco la qualificazione ai quarti con il Milan sempre in gara secca. Poi domenica 12 allo stadio Bentegodi (ore 18) il team farà visita all’Hellas Verona per l’ultima di campionato nel girone di andata. Due trasferte in quattro giorni. Per il match col Toro i biglietti del settore ospiti sono acquistabili al prezzo base di 10 euro (ridotto U16 5 euro) sul circuito vendita Vivaticket (ricevitorie e on-line). Il termine è fissato mercoledì 8 gennaio alle 19. La trasferta è aperta ai non tesserati. Vige come unica restrizione il divieto di vendita ai residenti in Liguria di titoli di accesso per il settore Curva Primavera adiacente a quello ospiti.