Entella, Boscaglia: Lavoriamo pensando alla salvezza

Mister Boscaglia presenta l’anno nuovo in casa Virtus Entella.

“Il calcio è un gioco di squadra, nessuno vince e perde da solo. Se penso che Messi e Ronaldo si mettono a disposizione dei compagni, non può esistere categoria in cui un giocatore faccia la primadonna. Se uno ha caratteristiche importanti, bene, ma le metta a disposizione della squadra. Le partite si vincono in 14, 15, anche in 20 giocatori. Non c’è un elemento che faccia perdere o vincere una gara. Tutti possono essere importanti anche giocando solo un minuto. Questa è la mia legge: decido io quanto devi giocare, ma tu dimostrami che puoi stare in questo gruppo. Ora cambiano gli orizzonti? Nient’affatto, si lavora esclusivamente per arrivare alla salvezza. Sull’argomento sono intransigente”