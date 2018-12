Genoa, prevendita calda per la sfida con la Viola

Al Ticket Office al Porto Antico (orario 10-19), nelle ricevitorie Ticketone e sul sito www.ticketone.it sono acquistabili i biglietti per la partita di sabato (ore 15) tra Grifone e Fiorentina, in programma allo stadio Ferraris. L’ultima gara del girone di andata chiude gli impegni nel 2018. I prezzi base dei tagliandi (*tariffa Under 18): Tribuna Inferiore Centrale 80 euro (*40), Distinti 30 euro (*15), Gradinata Sud 20 euro (*10), Tribuna Inferiore 5: 20 euro (*10), Settore Ospiti 20 euro. Per acquistare biglietti settore ospiti non è richiesta la tessera del tifoso. La trasferta è libera e aperta a tutti. Gli Under 14 possono ritirare invece un biglietto gratuito, per Gradinata Sud e Distinti, esclusivamente al Ticket Office del Genoa Museum and Store al Porto Antico (chiuso il 25 e 26 dicembre).