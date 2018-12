Portofino meno isolata, lungo nuova passerella pedonale fiaccolata di Natale | Foto

“Partecipare alla fiaccolata per Portofino è stato il modo più bello e suggestivo per entrare nello spirito del Santo Natale.

La luce che ha accompagnato il nostro cammino nella notte e ci ha guidato è per me il simbolo della forza, dell’orgoglio e dell’amore che abbiamo per la nostra terra, le nostre radici, i nostri valori. È anche la prova che il Tigullio c’è. Unito e solidale, come tutta la nostra meravigliosa Liguria”.

Lo ha dichiarato stamane su Fb il consigliere regionale Alessandro Puggioni (Lega) che la scorsa notte ha partecipato alla fiaccolata di Natale, organizzata dai sindaci dei Comuni di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e Portofino Matteo Viacava.

Residenti e turisti hanno attraversato in piena sicurezza la nuova passerella pedonale, costruita e collaudata a tempo di record sugli scogli della strada inghiottita dal mare (poco prima di Paraggi) dopo le violentissime mareggiate di fine ottobre.

“Hanno partecipato tante persone – ha aggiunto il sindaco Donadoni – per testimoniare l’unione di due comunità che hanno lottato insieme contro le avversità della calamità naturale del 29 ottobre, e la volontà di recuperare la bellezza del nostro territorio e la qualità della vita quotidiana e dei servizi. Un momento emozionante e suggestivo. Ad aprire la fiaccolata sindaci e vicesindaci di Portofino e Santa Margherita Ligure, e il consigliere regionale Puggioni”.