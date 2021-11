Genoa, prevendita aperta per la sfida infrasettimanale al Milan

Per la partita con il Milan di mercoledì 1° dicembre (ore 20:45) i biglietti sono acquistabili attraverso il portale sport.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate nella prima fase riservata agli abbonati 2019/20, poi pure al Genoa Store di via XII Ottobre 43r durante la seconda fase aperta a tutti.

PRIMA FASE – Procedure per gli abbonati 2019/20

I biglietti per gli abbonati della stagione 2019/20 sono già acquistabili, fino a domenica 28 novembre inclusa, online sul sito www.sport.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate.

Una volta selezionato l’evento Genoa-Milan sul sito sport.ticketone.it occorre inserire nel codice promozionale (simbolo lucchetto) il numero di tessera DNA associato alla stessa (inizia con 022) anche se questa risulti scaduta e non sia stata rinnovata.

In fase di pagamento è possibile beneficiare dell’eventuale voucher di rimborso richiesto per le partite non usufruite nella stagione 2019/20.

I biglietti del settore ospiti sono in vendita a partire da mercoledì 24 novembre (ore 12 solo nelle ricevitorie Ticketone), e fino alle ore 19 del 30 novembre in caso di permanente disponibilità. Dalle ore 10 del 26 novembre inoltre, sempre previe eventuali giacenze, anche online sul sito www.sport.ticketone.it

PREZZI PRIMA FASE PER ABBONATI 2019/20 – da mercoledì 24 ore 12 a domenica 28 ore 19 su www.sport.ticketone.it e ricevitorie

PREZZI SECONDA FASE VENDITA LIBERA – da lunedì 29 ore 10 www.sport.ticketone.it e ricevitorie (dalle ore 15 anche al Genoa Store)