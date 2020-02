Genoa, prevendita aperta per la sfida di Bologna

Trasferta in Emilia per il Grifo. Dopo il successo casalingo sul Cagliari, il Genoa di mister Nicola trova un nuovo avversario rossoblù sul suo cammino.

Il Bologna di Mihajlovic, settimo in classifica e reduce da tre vittorie consecutive. Presso i punti vendita autorizzati Vivaticket e online sul sito http://bolognafc.vivaticket.it/ è possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti dello Stadio Dall’Ara per Bologna-Genoa, in programma sabato 15 febbraio (h 18). Il costo è di €25 più costi di prevendita. Non sono previste restrizioni e non è necessario essere in possesso della tessera DNA Genoa. La prevendita resterà aperta fino alle ore 19 di venerdì 14 febbraio. Non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.