Genoa, prevendita aperta per la sfida col Bologna

Prossima tappa: Bologna. Il Genoa di mister Prandelli è atteso dal lunch-match domenicale con i Felsinei.

Per l’occasione non mancheranno i supporter del Grifone. Prendo la sciarpa e vengo da te. I biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio Dall’Ara, capienza 2500 posti, sono già disponibili e lo saranno fino alle ore 19 di sabato 9 febbraio; la vendita dei titoli di accesso è prevista tramite i punti vendita del circuito di biglietteria automatizzata VivaTicket. Il costo è di €25 più diritti di prevendita. Per la trasferta non sono previste restrizioni. Dunque ci sarà tutta la spinta della tifoseria genoana per questa sfida importante.