Via Pré in mano a loro, 22enne del Gambia vende cocaina-crack a dominicano: arrestato

Ieri in via Prè a Genova un 22enne del Gambia ha ceduto una dose di “cocaina-crak” in cambio di una modesta somma di denaro ricevuta da un 23enne dominicano.

Mentre si stavano dileguando nei vicoli, i due stranieri sono stati acchiappati dai carabinieri della Stazione dell’Arma di Maddalena.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Il pusher, incensurato, è stato perquisito e trovato in possesso di 120 euro di banconote di vario taglio, ritenute provento dell’illecita attività. Pertanto è stato arrestato in flagranza di reato per “spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti”.

Droga e denaro sequestrati.