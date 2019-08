Genoa, prevendita aperta per il debutto di Roma

Il Genoa informa che sono in vendita i biglietti settore ospiti per il debutto in campionato allo stadio Olimpico con l’As Roma, in programma domenica prossima alle 20:45. I tagliandi sono acquistabili sul circuito on-line www.vivaticket.it al costo di 35 euro e nelle ricevitorie abilitate della rete nazionale T-Lite di Vivaticket. La chiusura della prevendita settore ospiti è prevista inderogabilmente sabato alle ore 19. Non sussistono limitazioni all’acquisto dei titoli di accesso da parte dei supporter in viaggio. Non è richiesta titolarità di tessera del tifoso.

E’ prevista una buona prevendita per i tifosi Genoani vogliosi di vedere la loro nuova squadra all’opera.