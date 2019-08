Calcio, arriva il week end del ritorno della Serie A

Pochi giorni e via con gli anticipi. Tra una settimana parte il campionato di Serie A Tim. Il più bello? Acqua. Il più seguito? Nemmeno. Il più difficile? Fuoco. Non c’è torneo calcistico in cui il coefficiente di insidie presenti in ogni giornata, in ogni partita, standard così elevati da fronteggiare. Dai laboratori tattici, cantieri con l’insegna del sempre aperto, tutto è aggiornabile e modificabile, della scuola allenatori italiana. Sempre più ricercata all’estero. Passando per il pane duro che trovano gli attaccanti, rispetto ad altri tornei e sistemi difensivi, sulle vie che portano al gol. E’ l’appeal della Serie A, ribadito da recenti indagini di settore. Per il Vecchio Balordo, atteso dal debutto nell’Olimpico giallorosso, si apre il tredicesimo campionato di seguito nella massima serie. E’ la striscia più lunga nel secondo dopo guerra.