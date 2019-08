Primo scalo al Terminal Messina per il servizio Canada Express 1 di MSC

Primo scalo a Genova, nel terminal IMT del Gruppo Messina, per il servizio Canada Express 1 di MSC.

Ad effettuare le operazioni di sbarco e imbarco è stata la nave portacontainer “MSC Monica” che collegherà il Terminal multipurpose genovese IMT – Intermodal Marine Terminal – con Montreal in 12 giorni, scalando i terminal di trasbordo di Gioia Tauro e Sines (Port rotation: Montreal – Gioia Tauro – Livorno – Genova – Sines – Valencia – Montreal).

Le navi in linea per questo servizio sono MSC Monica, MSC Martina, MSC Carmen, MSC Shaula, MSC Diego, MSC Paola, MSC Tamara con capacità comprese tra i 3.398 ed i 4.860 teus.

Per il terminal (in grado di movimentare containers, rotabili e merce varia) conto terzi, quello con il Canada è il secondo servizio di MSC (a precederlo era stato l’anno scorso il Tyrrhenian Service) in schedule.

Il terminal del Gruppo Messina ha recentemente ampliato l’offerta di collegamenti intermodali con il collegamento su Padova ai consolidati e frequenti collegamenti intermodali su Segrate, Brescia, Dinazzano e Vicenza. Recentemente sono stati completati i lavori di dragaggio che hanno portato i fondali a quota – 13.00 m.

Il terminal IMT è attrezzato per riempimento, svuotamento e magazzinaggio anche in strutture refrigerate, oltre all’approntamento dei contenitori al carico, in una visione integrata di one stop, one shop.

Nel terminal IMT sono in corso i lavori di riempimento tra le banchine Canepa e Ronco che entro la fine del 2020 renderanno disponibile in testata una banchina del Ronco che crescerà dagli attuali 345 metri a 695 metri, con conseguente incremento a 1.350 metri lineari delle banchine complessive del terminal, dotate di un pescaggio sino a -14.00 m.