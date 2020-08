Genoa, presentato Faggiano: Sono qui con entusiasmo

Oggi presentazione del nuovo direttore sportivo Faggiano che prende il posto di Marroccu.

“Mi sono buttato a capofitto in questa nuova avventura. Sono venuto qui con tanto entusiasmo per cercare di dare una mano importante al Genoa. Ci credo tanto. Vengo da una società doveva abbiamo lavorato bene, avevo ancora due anni di contratto ma allo stesso tempo ho sentito di cambiare situazione e venire in rossoblù. Il Genoa è il Genoa. Io sono pugliese ma ho tanti amici che tifano per il Grifone. Me ne hanno parlato ma poi non c’è bisogno di parole».